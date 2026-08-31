Mathieu Rivest lance sa campagne en présence de la première ministre

Le député caquiste sortant de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a officiellement lancé sa campagne en vue des élections provinciales en misant sur son bilan des quatre dernières années, et sur une vaste tournée de porte-à-porte. La présence de la première ministre Christine Fréchette à L’Islet, le 27 août, est venue donner le coup d’envoi à cette nouvelle étape de sa campagne.

Candidat à un deuxième mandat sous la bannière de la Coalition avenir Québec, Mathieu Rivest entend parcourir les municipalités, les quartiers et les rangs de Côte-du-Sud au cours des prochaines semaines, afin d’aller directement à la rencontre des électeurs. « Le porte-à-porte, c’est là que je veux être. Chez les gens. Dans leurs rues. Dans leurs communautés. Je veux entendre leurs préoccupations, leurs idées et leurs ambitions pour notre région », affirme-t-il.

Visite de deux ministres

Les jours précédant, Mathieu Rivest avait également profité du passage de deux ministres dans Côte-du-Sud pour les amener sur le terrain. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a parcouru le Kamouraska, notamment à La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-André-de-Kamouraska, afin d’échanger avec des producteurs, des entrepreneurs et des représentants du milieu sur différents enjeux agricoles, dont celui des aboiteaux.

De son côté, la ministre de la Santé, responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, a visité les hôpitaux de La Pocatière et de Montmagny. Elle a notamment rencontré le comité Mes soins restent ici, des représentants de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, ainsi que des membres du personnel et des résidents d’un CHSLD.

Miser sur son bilan

Parmi les réalisations qu’il met de l’avant figurent le projet de Complexe culturel et sportif de Montmagny, la rénovation de la Salle André-Gagnon, la réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière, et des travaux au Domaine de Gaspé. Il souligne également les investissements réalisés dans l’enseignement et la recherche à La Pocatière, notamment chez Biopterre et à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sur le plan économique, le député sortant cite notamment le développement des parcs éoliens, et l’aide accordée à des entreprises comme Alstom, Umano Médical et Paber Aluminium. L’amélioration de la couverture cellulaire, et le développement de nouvelles places en CPE font également partie des dossiers qu’il inscrit à son bilan.

Les priorités du prochain mandat

Pour la suite, Mathieu Rivest souhaite poursuivre le développement économique, améliorer l’accès aux services, soutenir les familles et les aînés, et faire avancer les projets d’infrastructures. Les secteurs agricole, forestier, touristique et culturel font également partie des priorités annoncées.

La santé demeure aussi au cœur de son discours. Il entend continuer de travailler sur l’offre de soins, tout en s’attaquant au coût de la vie, aux enjeux de la filière forestière, au soutien aux agriculteurs, et à la réduction de la bureaucratie.

La PM en appui

La présence de Christine Fréchette à L’Islet constitue pour le candidat un signal de l’importance accordée à la circonscription. « Je suis particulièrement fier d’accueillir Mme Fréchette. Sa présence démontre que Côte-du-Sud compte, et que notre région a toute sa place dans les priorités du gouvernement », a déclaré Mathieu Rivest.

Le député sortant résume ainsi son message de campagne : poursuivre le travail amorcé plutôt que repartir à zéro. « Nous avons fait avancer Côte-du-Sud. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Je demande aux citoyens de me donner l’occasion de poursuivre le travail, et je vais commencer par aller les rencontrer, un à un, chez eux. »

En après-midi, la première ministre et cheffe de la Coalition avenir Québec a poursuivi sa tournée dans l’Est-du-Québec afin d’appuyer la candidate caquiste Amélie Dionne dans Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques. « Forte de son expérience et de sa connaissance du territoire, Amélie Dionne sait comment faire avancer les priorités du milieu et défendre les intérêts de sa communauté », a mentionné Christine Fréchette, entourée de militants.