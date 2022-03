Maude Audet, une artiste à découvrir au Cabaret Cogeco

L’artiste originaire de Québec sera accompagnée de deux musiciens pour ce concert intime et dépouillé. Il a nécessité un travail de réarrangements particulier qui la rend fière, reconnaît-elle, ses chansons étant naturellement très riches en sonorités. « J’aime habituellement quand c’est très “arrangé” », poursuit-elle.

Son album Tu ne mourras pas fait d’ailleurs une belle place aux cordes et à la flûte qui rappellent aisément la musique des années 1970. Ces instruments se font aussi entendre sur Translations, paru l’an dernier, et qui reprend les trames musicales de ses deux albums précédents, mais avec des textes cette fois interprétés en anglais avec une approche plus lyrique.