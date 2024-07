Medway soutient la Maison Desjardins du KRTB

Le Groupe Medway, dont le complexe santé est toujours en construction à Rivière-du-Loup, a conclu un accord avec la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Medway s’engage à rembourser jusqu’à 25 000 $ par année, pendant trois ans, pour couvrir les frais d’entretien du bâtiment.

« L’équipe de la Fondation et de la Maison Desjardins est fière de compter sur cette précieuse aide, et tient à remercier Medway et son équipe pour la solidarité dont ils font preuve. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette collaboration et pour cet engagement », a mentionné Diane Langlois, directrice générale à la Maison Desjardins, ouverte depuis 2009, et qui dessert aussi la MRC de Kamouraska.

Yan Boudreau, président et directeur général du Groupe Medway, explique qu’il allait de soi que l’entreprise contribue à soutenir la Maison Desjardins. « Notre édifice de Rivière-du-Loup est voisin de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB. En assumant les frais d’entretien de la maison, nous contribuons à son accessibilité et à la qualité des services. C’est d’ailleurs la mission que s’est donnée notre entreprise au niveau des soins de première ligne. Nous soutenons les professionnels de la santé afin qu’ils puissent se consacrer à leur pratique clinique. Notre engagement auprès de la Maison va dans le même sens », dit-il.

Medway gère sept groupes de médecine de famille et deux cliniques de médecine spécialisée au Québec, au sein de ses 16 édifices construits. Cinq autres sont en construction. L’entreprise emploie près de 150 personnes, tant dans les cliniques médicales qu’à son siège social.

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, ouverte en mars 2009, se consacre à l’accueil et au soin des personnes en phase terminale de leur maladie. Que ce soit pour offrir du répit aux proches, améliorer le confort des patients, ou les accompagner en fin de vie, la Maison Desjardins joue un rôle crucial dans la communauté.

Depuis son ouverture, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a accueilli 1800 personnes en fin de vie. Cette collaboration avec Medway permet de garantir la continuité et la qualité des soins prodigués, assurant ainsi que la Maison Desjardins puisse poursuivre sa mission dans les meilleures conditions possible.