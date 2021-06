Merci, Mme Françoise !

Quand une belle longue vie de près d’un siècle s’éteint, nous avons un devoir de reconnaissance celui de rappeler ce qui demeure de cette vie féconde et généreuse. Mme Françoise Roy vient de nous quitter à quelques semaines de ses 97 ans.

« Savoir vieillir est un art » a dit Laure Adler, Françoise a maitrisé cet art parce qu’elle n’a jamais été « vieille ». Née en Beauce, elle y fit ses études primaires et secondaires avec les Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle se fit religieuse de cette communauté et poursuivit des études supérieures et universitaires. Elle fut religieuse enseignante et supérieure dans quelques couvents. Elle est engagée au tout nouveau Cégep de La Pocatière en 1971 pour l’option Techniques d’éducation spécialisée. Elle retourne à la vie laïque en 1972 et poursuit sa carrière d’enseignante au Cégep. J’ai recueilli de M. André Tremblay les informations suivantes sur la carrière de cette éducatrice dévouée.

Françoise a été l’instigatrice du programme de « Techniques d’Éducation Spécialisée au Cégep de La Pocatière. Elle a été la première professeure engagée pour le programme. Elle a piloté les premières années de cours et de stages des étudiants : organisation de la séquence des cours, recherche de milieux de stages, organisation des stages pour les étudiants.

En collaboration avec Mme Nicole Audet et l’organisme “l’Entraide aux Inadaptés Pascal-Taché”, ses élèves en Techniques d’éducation spécialisée ont pu vivre des stages auprès de familles qui avaient un enfant handicapé à la maison. Elle a soutenu et accompagné l’organisme, même à sa retraite.

Elle a poursuivi sa carrière d’enseignante pendant de nombreuses années, donnant des cours du programme pour ensuite ne faire que de la supervision d’élèves en stages sur les territoires du Kamouraska, de L’Islet, de Montmagny et de Rivière-du-Loup. Les étudiants appréciaient beaucoup son attitude “maternelle”.

En 1988 naissait un nouvel organisme provincial : l’Association Marie-Reine. Nous retrouvons Françoise impliquée dès les premières heures de l’organisme : c’est à elle que nous devons le chant de ralliement toujours chanté aux rassemblements locaux, régionaux et provinciaux. Elle a fondé le Cercle 106 à La Pocatière et l’a accompagné toute sa vie. L’Association provinciale lui a d’ailleurs décerné la première décoration “Hommage et Reconnaissance”.

Elle a participé à la mise sur pied de Carrefour, organisme attaché à l’Association Marie-Reine, qui vient en aide aux centres d’hébergement pour femmes et enfants. Elle a toujours été très présente aux activités de développement et de financement de tout ce qui touchait les besoins des familles. Pendant des années et jusqu’à tout récemment, elle a apporté son soutien à des familles de pays en développement pour permettre la scolarisation des enfants et une meilleure alimentation.

Une femme de foi, fidèle à participer à la vie religieuse de la paroisse et généreuse pour les œuvres d’ici et les œuvres missionnaires. Elle a également été marraine de plusieurs séminaristes en pays de missions. Une femme qui avait compris le plein sens du mot solidarité.

Avec l’âge elle avait acquis “un supplément d’âme” et sa porte était toujours ouverte pour accueillir les gens. Elle avait une bonne écoute et le bon mot pour encourager. Elle a généreusement aimé les personnes qui sont passées dans sa vie. Cette belle vie bien remplie fleurit désormais au jardin de l’éternité.