Mes soins restent ICI : Rencontres avec le nouveau gestionnaire local et le député de Côte-du-Sud

Toujours préoccupé de retrouver le niveau de soins de proximité dont la population du Kamouraska pouvait bénéficier auparavant, le comité Mes soins restent ICI vient de rencontrer tour à tour le député de Côte-du-Sud et le nouveau gestionnaire pour les installations kamouraskoises.

Pascal Lamarre, gestionnaire local pour le Kamouraska nommé récemment par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, a profité de cette rencontre pour présenter l’approche de gestion qu’il s’affaire à mettre en place.

Même s’il ne dispose pas d’un statut d’autorité, il poursuit l’objectif de développer une meilleure fluidité entre les différents services pour des interventions plus appropriées et éviter les incohérences.

Il a aussi démontré son souci d’établir des liens avec la communauté et de recevoir les préoccupations du milieu.

Cette rencontre avait aussi pour but de faire le point sur différents dossiers problématiques, particulièrement au niveau de la desserte par des médecins spécialistes.

La situation au niveau de l’ophtalmologie n’est pas sur le point de s’améliorer étant donné qu’un candidat recruté à l’international s’est finalement désisté face aux difficultés posées par les règles d’immigration.

En revanche, quelques éléments positifs méritent d’être soulignés. Entre autres, une troisième ressource en médecine interne devrait entrer en service au cours de l’année 2024.

On observe aussi une présence un peu plus fréquente au niveau de l’urologie et de la pneumologie. Enfin, la situation de l’obstétrique se fait beaucoup rassurante depuis que les efforts pour renflouer l’équipe des infirmières ont permis des résultats vraiment significatifs.

Quant à la rencontre avec le député Mathieu Rivest, elle avait surtout pour but de lui démontrer clairement la différence entre le niveau de présence de médecins spécialistes à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, avant que le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’interdise de faire appel à ceux de la région Chaudière-Appalaches, et la situation actuelle.

Le comité en a également profité pour lui communiquer ses remarques et attentes à propos du projet de réforme déposé récemment par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le député s’est montré fort intéressé par le projet de mémoire que le comité « Mes soins restent ICI » se prépare à déposer à ce propos. M. Rivest souhaite d’ailleurs une nouvelle rencontre avec le comité au début de l’automne en vue d’explorer sa contribution comme député afin de faire cheminer efficacement ce mémoire au niveau ministériel.

Le président Jean Martin souhaite « que ces nouvelles collaborations avec le député et le gestionnaire local accélèrent le processus afin d’en arriver à un niveau de soins de proximité davantage conforme aux besoins de notre communauté ».

Depuis plus de cinq ans le comité, Mes soins restent ICI multiplie les représentations politiques et les interventions publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour la population de tout le Kamouraska.

Source : Mes soins restent ICI