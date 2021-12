Météo: fermeture des écoles

Les écoles de Kamouraska et L’Islet sont fermées pour la journée en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Toutes les écoles primaires et secondaires des secteurs du Kamouraska ferment donc leurs portes. Les services de garde sont ouverts, sauf celui de Saint-Denis.

Du côté de Côte-du-Sud, en raison des conditions météorologiques annoncées pouvant rendre les conditions routières difficiles, l’ensemble des établissements seront fermés pour la journée (écoles primaires, écoles secondaires, services de garde, centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle et centre administratif.) Un message sera émis avant 16 heures pour les activités prévues en soirée.

De la neige et poudrerie par endroits sont attendus aujourd’hui, qui se change en pluie cet après-midi avec des risques de pluie verglaçante. Accumulation de neige de 10 à 15 cm. Vents d’est de 20 km/h avec rafales à 40. Ce soir et cette nuit, la pluie se change en quelques averses de neige avec des rafales de vent. La neige cesse demain matin, ce sera froid et venteux.