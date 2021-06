Métyvié propose un regard humoristique sur la pandémie

Métyvié, caricaturiste entre autres pour Le Placoteux, n’a pas attendu que la pandémie soit terminée pour y porter un regard humoristique. Un livre, À vos masques ! Sortez !, propose dès maintenant d’en rire… plutôt que d’en pleurer !

À vos masques ! Sortez ! est paru le 14 mai dernier et rassemble 56 caricatures de l’artiste, dont la moitié est composée de dessins inédits et l’autre étant un concentré de ses meilleures publiées dans les hebdos avec lesquels il collabore, dont Le Placoteux.

« Je ne m’enlignais pas pour faire un livre sur la pandémie au départ. C’est une éditrice qui m’a suggéré l’idée, mais qui au moment où le projet commençait à prendre forme, n’a pas voulu s’engager », avoue Métyvié.

Déterminé, le caricaturiste ne s’est pas laissé abattre et a décidé de proposer le projet à une dizaine d’autres éditeurs québécois susceptibles d’y trouver un intérêt. Les éditions CRESCENDO ! ont finalement répondu à l’appel.

Prévu initialement pour une sortie à Noël 2020, À vos masques ! Sortez ! a finalement été repoussé quelques fois… à cause de la pandémie ! L’histoire ne dit toutefois pas si Métyvié a réfléchi un moment à doter son livre d’un couvre-visage pour en devancer la sortie, comme le suggère son titre…

« Le délai m’a simplement permis d’amasser davantage de caricatures pour rendre le livre encore plus actuel à sa sortie », poursuit le caricaturiste, visiblement peu amer face à la situation, même s’il reconnaît que l’été n’est souvent pas la meilleure période pour faire paraître un ouvrage.

Il faut dire que la sortie d’À vos masques ! Sortez ! coïncide avec le déconfinement qui est déjà bien enclenché au Québec. L’été est aussi la saison où les gens ont l’esprit léger. Quoi de mieux que de faire ressortir le rigolo — parce qu’il y en a — d’une pandémie qui donne encore du fil à retordre et des sueurs froides à la population ?

« C’est vrai qu’il y a eu des conséquences économiques et en vies humaines désastreuses, je ne les minimise pas, mais l’humour est souvent la meilleure façon de passer à travers les épreuves. Et comme les incohérences n’ont pas manqué avec la COVID-19, on serait bien fou de ne pas en rire », s’exclame Métyvié.

Livre intemporel

Connu du grand public depuis la fin des années 80 alors qu’il était dessinateur à l’émission Fais-moi un dessin animée par Yves Corbeil, Serge Métivier, de son vrai nom, a collaboré depuis à de nombreux projets télévisuels, aux quotidiens le Journal de Québec et de Montréal, à diverses revues dont Le Lundi, Dernière heure, Délire et, depuis 2005, aux revues spécialisées La Presse nautique et Aviation Québec, ainsi que Sports motorisés depuis 2009. Outre Le Placoteux, les lecteurs de quatre hebdomadaires au Québec peuvent apprécier ses caricatures sur une base régulière.

Toujours passionné de son métier, le caricaturiste avoue ne pas se voir arrêter et craindre le moment où il tombera dans l’oubli. Et maintenant qu’il s’est trouvé un éditeur, ils ambitionnent plusieurs autres projets de livres thématiques. Quant à celui-ci, il considère qu’il s’agit d’un regard intemporel et amusant qui permettra de raconter cette époque de l’histoire du Québec de façon bon enfant aux générations futures.