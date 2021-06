Laurence-Anne, en lice pour un Prix de la chanson SOCAN 2021

Le Prix de la chanson SOCAN a dévoilé ses finalistes pour sa 16e édition. Les 10 finalistes du Prix de la chanson SOCAN 2021 ont relevé le défi et ont livré des œuvres émotionnellement poignantes, amusantes et inspirées, riches en diversité musicale et culturelle.

Alors que les difficultés financières continuent d’avoir un impact disproportionné sur les créateurs de musique, le Prix SOCAN de la chanson sera, pour une deuxième année, doté de bourses pour les dix finalistes. Les gagnants du premier prix recevront une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha et une carte-cadeau d’une valeur de 500 $ de Long & McQuade. Toutes les autres chansons finalistes recevront une bourse de 500 $.

Parmi les dix finalistes de cette année pour le Prix de la chanson SOCAN, notons « Accident » – écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par Laurence-Anne, qui est originaire de Saint-Pascal.

Du 17 juin au 1er juillet 2021, les amateurs de musique peuvent écouter et voter pour leur chanson finaliste préférée en se rendant au www.prixchansonsocan.ca.