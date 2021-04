Meurtre de Colette Émond : Nouveau procès demandé pour Denis Picard

Moins de 15 jours après le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé par 12 jurés, les avocats de Denis Picard ont déposé une demande à la Cour d’appel du Québec. On demande d’annuler le jugement de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Après un procès de 15 jours au Palais de justice de Rivière-du-Loup, les jurés avaient délibéré moins de 24 heures avant de déclarer Denis Picard coupable du meurtre au premier degré de Colette Émond, 75 ans de La Pocatière, survenu le 5 juin 2017. Ils ont donc cru, à l’unanimité, que Picard avait l’intention de tuer Mme Émond et qu’il l’avait agressé sexuellement. Rapidement, la juge avait condamné Picard à purger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Les avocats de Denis Picard ont porté la cause en appel le 8 avril dernier. Ils estiment que « des erreurs de droit ont été commises par la juge de première instance », peut-on lire. On lui reproche d’avoir invité le jury à se poser la question à savoir si Colette Émond consentait à l’activité sexuelle en question.

Les avocats de Picard, Me Félix-Antoine Doyon et Me Kamy Pelletier, affirment aussi que la juge aurait erré en droit « en résumant la preuve de manière inéquitable lorsqu’elle dirigeait les jurés relativement à la preuve établissant les éléments essentiels du crime d’agression sexuelle. La juge a donné son opinion sur la preuve alors que cela n’était pas justifié ».