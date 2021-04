Michel Delisle devient chef de la direction d’Avantis Coopérative

Au nom du conseil d’administration, le président d’Avantis Coopérative, M. Denis Lévesque, annonce la nomination de M. Michel Delisle à titre de chef de la direction.

Agroéconomiste de formation et détenteur d’un MBA en gestion agroalimentaire de l’Université Laval, M. Delisle fait carrière dans le réseau des coopératives agricoles depuis 22 ans. Il a été directeur général de deux coopératives, puis directeur de la division agricole de La Coop Unicoop pendant onze ans avant de devenir chef de l’exploitation d’Avantis Coopérative en 2018, au moment de la fusion. Ce poste lui a permis d’avoir une vue d’ensemble de l’organisation et une connaissance aiguisée des opérations de l’entreprise.

« C’est avec enthousiasme que j’intègre ces nouvelles fonctions et je remercie le conseil d’administration de sa confiance. Ma priorité sera de poursuivre la mission d’Avantis en visant d’être reconnu pour notre excellence dans chacun de nos secteurs d’activité, conformément à la vision de l’entreprise, en contribuant au succès de nos membres et clients tout en étant proche des gens et de nos communautés. Je vise également à ce que chaque employé éprouve une grande fierté à travailler pour Avantis Coopérative », a souligné Michel Delisle.