Michel Forget améliore sa performance

Michel Forget s’est réjoui des 12,8 % de voix récoltées par son équipe, qui placent le parti Québécois en troisième position derrière la CAQ et le parti conservateur dans Côte-du-Sud.

« J’avais terminé à 10,1 % en 2018, c’est une amélioration que j’attribue beaucoup au chef, PSPP, et humblement un peu à moi », estime le candidat, qui dit avoir senti l’appréciation des citoyens quant à sa connaissance des dossiers régionaux et à son amour profond pour Côte-du-Sud.

Après avoir félicité Mathieu Rivest pour sa victoire, Michel Forget a dit souhaiter plus de transparence dans les relations de celui-ci avec les élus et les organismes locaux. « J’ai parlé avec beaucoup d’élus qui souhaitent une relation différente avec leur député que ce qu’ils ont connu ces quatre dernières années, a affirmé le candidat péquiste. On a besoin d’un véritable partenaire, parce que Côte-du-Sud doit se remettre à avancer, c’est très important. »

Si l’élection est terminée, Michel Forget reste tout de même le président de l’association de circonscription du parti Québécois, pour terminer son mandat. Sera-t-il candidat à la prochaine élection? « On m’a déjà posé la question! Moi, j’ai Côte-du-Sud tatoué sur le cœur, mais honnêtement, je n’y ai pas encore réfléchi. Je prends ça une année à la fois. »

Résultats dans Côte-du-Sud

Mathieu Rivest, CAQ : 47,69 %

Frédéric Poulin, PCQ : 23,41 %

Michel Forget, PQ : 12,77 %

Guillaume Dufour, QS : 9,33 %

Sylvain Lemieux, PLQ : 6,31 %

Sylvain Cloutier, ÉA : 0,49 %