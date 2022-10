Sylvain Lemieux du Parti libéral en paix avec sa campagne

Au terme de sa première expérience en politique, le candidat du parti libéral Sylvain Lemieux estime avoir vécu une expérience éclairante et riche en apprentissages.

Malgré une cinquième place, avec moins de 10 % du suffrage, M. Lemieux affirme avoir soulevé des enjeux importants pour Côte-du-Sud. Il souhaite que ces enjeux, tels que le dossier de l’ITAQ ou celui des soins de santé, soient portés par le nouveau député de façon à générer des résultats, pour compenser les quatre dernières années qu’il estime avoir été perdues pour la région.

« Je suis quand même content que les Libéraux soient l’opposition officielle. Pour moi, demain matin je retourne travailler et ma vie va continuer », a affirmé Sylvain Lemieux. Il reste modérément optimiste quant à l’avenir, notant qu’un député représentant le parti au pouvoir n’est pas nécessairement un gage de succès dans les dossiers difficiles.

Et dans quatre ans? L’intérêt de M. Lemieux pour les enjeux régionaux ne semble pas près de s’éteindre. « Au contraire, lance-t-il avec fougue, ça va encore plus me renforcer pour faire ce qui doit être fait. On verra dans quatre ans, mais je ne ferme pas la porte à la politique, il faut se lever pour défendre les idées. »

Résultats dans Côte-du-Sud

Mathieu Rivest, CAQ : 47,69 %

Frédéric Poulin, PCQ : 23,41 %

Michel Forget, PQ : 12,77 %

Guillaume Dufour, QS : 9,33 %

Sylvain Lemieux, PLQ : 6,31 %

Sylvain Cloutier, ÉA : 0,49 %