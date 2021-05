Mireille Thibault à la direction générale du CAE Montmagny-L’Islet

Sur le plan professionnel, Mireille Thibault a été directrice générale du Centre d’aide et de recherche d’emploi (CARE) Montmagny-L’Islet durant huit ans avant de faire un saut dans l’arène politique aux côtés de l’ancien député libéral Norbert Morin en 2003, à titre de directrice de bureau et attachée politique. Elle a occupé ces fonctions pratiquement sans arrêt jusqu’au retrait de M. Morin de la politique en 2018. Avant de joindre le CAE, Mireille Thibault a aussi assumé brièvement la direction de la Chambre de commerce de Montmagny.

Ce nouveau service permet notamment au CAE Montmagny-L’Islet d’aider des entreprises d’économie sociale sur le territoire des deux MRC, ce qui n’était pas possible pas le passé. Les autres lignes d’affaires de l’organisme consistent en l’accompagnement et l’aide technique aux entreprises et le financement aux promoteurs par le biais des Fonds d’investissement régulier et Stratégie Jeunesse.