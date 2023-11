Mise à jour économique 2023 : Une approche pragmatique tournée vers des besoins essentiels

Dans l’ensemble, les membres de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) accueillent favorablement la mise à jour économique déposée hier par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

« Les priorités ciblées par le gouvernement dans sa mise à jour économique viennent appuyer des secteurs essentiels pour nos municipalités et MRC. L’accès au logement abordable, assurément, mais aussi l’appui aux communautés dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques », souligne Bruno Paradis, maire de Price, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.

Il précise que la TREMBSL est engagée dans une démarche concertée avec les acteurs régionaux de plusieurs secteurs, dont la santé et l’environnement, pour accroître l’agilité et les capacités collectives face à la transition climatique. « Ces investissements, rattachés à la nouvelle déclaration de réciprocité avec le gouvernement, sont vraiment bien accueillis chez nous. Le plan régional de développement du Bas-Saint-Laurent comporte plusieurs orientations ciblées sur l’environnement, dont la protection de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques et le développement des énergies renouvelables. »

Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et vice-président de la TREMBSL, félicite le gouvernement d’avoir opté pour une indexation des aides fiscales plutôt que pour un versement ponctuel comme lors des années précédentes. « C’est une mesure qui nous apparaît plus structurante et durable pour la population et qui offre une meilleure équité », déclare-t-il.

Les financements annoncés visant l’accélération de la formation de la main-d’œuvre en construction et ceux visant à lutter contre l’itinérance sont également bien accueillis dans la région. « L’itinérance n’est plus un phénomène exclusif aux grands centres urbains. Certaines de nos municipalités font face à cette réalité émergente et doivent s’adapter. On souhaite que nos réalités particulières soient prises en compte dans la définition des mesures de soutien », souligne M. Guilbert.

Bien que cette mise à jour économique soit reçue positivement, Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui et membre de l’exécutif de la TREMBSL, juge important de demeurer prudente. « Nous espérons que les investissements annoncés par le gouvernement seront répartis de manière équitable sur le territoire afin de permettre à toutes les régions et à leurs municipalités de s’engager efficacement dans la résolution de ces grands défis de société », souligne-t-elle.

Par ailleurs, les prévisions modérées de croissance économique annoncées par le ministère des Finances pour l’année 2024 appellent à une certaine vigilance au regard des finances publiques. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et membre de l’exécutif de la TREMBSL, estime qu’il sera nécessaire de demeurer attentif afin que ce ralentissement n’affecte pas la capacité de l’État à maintenir ses investissements dans les secteurs essentiels. « Aujourd’hui, avec l’éducation et la santé, l’accessibilité au logement abordable fait partie des secteurs essentiels qui, malgré la situation économique, devront demeurer prioritaires dans les finances publiques pour les années à venir », a-t-il déclaré.

Source : Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent