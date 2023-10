Une deuxième édition pour le forum en développement durable à Cap-Saint-Ignace

À l’heure où les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place au Québec, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Synergie Montmagny-L’Islet s’unissent pour présenter un événement dit incontournable dans la région concernant le développement durable. Il s’agit d’une journée d’échanges avec plusieurs conférences et ateliers sur le thème de l’économie circulaire.

« L’économie circulaire est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises d’ici. Il est important de proposer des pistes de solution à ces entreprises dès maintenant afin de les aider à se diriger vers un modèle durable, dont les fondements constituent l’avenir de notre économie », a déclaré Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny.

Au menu, plusieurs thématiques seront abordées, entre autres : intégrer l’économie circulaire au modèle d’affaires, les crédits carbone, l’écoconception, l’amélioration énergétique. L’objectif est d’outiller les participants à prendre part à la transition circulaire.

L’économie circulaire est un outil permettant réellement d’atteindre les cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de réduction des déchets. En somme, elle préserve et récupère le plus de valeur possible des ressources en réutilisant, réparant, reconditionnant, refabriquant, convertissant ou recyclant des produits et des matériaux pouvant servir à une autre entreprise.

Selon l’édition 2021 du Global circularity gap report réalisé par Circle Economy, doubler la circularité de l’économie planétaire permettrait de limiter à deux degrés le réchauffement climatique mondial.

L’économie circulaire vise non seulement à augmenter la durabilité des ressources existantes, mais aussi à les réintroduire dans le marché lorsqu’elles atteignent la fin de leur vie utile, l’objectif principal étant de réduire au minimum l’extraction de nouvelles ressources.

Au travers des thématiques s’inséreront des exercices de réflexion et des exemples de synergies réalisées et de stratégies en économie circulaire mises en place sur le territoire.

Cet événement sera également l’occasion de rencontrer des conseillers en économie circulaire ou en développement durable de la région, en plus de réseauter entre entreprises, organisations et professionnels afin d’explorer des opportunités d’affaires.

Les conférenciers

Deux conférences auront lieu sur place lors de cette activité, dont celle du professeur titulaire et responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement durable, Marc Journeault. Sommité au Québec dans ce domaine, il présentera les bases de l’économie circulaire, les possibilités de rentabilité et certains projets innovants. Les gens de l’Institut de développement de produits Innovation animeront à leur tour un atelier sur l’introduction à l’écoconception de manière dynamique.

« Au CAE Montmagny-L’Islet, nous nous engageons à être des acteurs du changement. Ce forum est une invitation à tous ceux qui partagent entre autres la vision d’un futur plus durable. Le monde évolue, et nous aussi. Le forum d’aujourd’hui nous met sur la voie de l’innovation durable, de la responsabilité environnementale et de l’optimisation des ressources. Nous sommes là pour vous, prêts à vous accompagner dans votre démarche en développement durable », a mentionné Mireille Thibault, directrice du CAE Montmagny-L’Islet.

Cet événement se tiendra le mercredi 15 novembre à Cap-Saint-Ignace, à la salle Léandre-Boutin. L’activité est gratuite et inclut le repas. Cet événement fait d’ailleurs suite au succès du premier forum organisé en novembre 2022, auquel près de 70 personnes avaient participé. Il offrira ainsi l’opportunité aux participants d’aller un peu plus loin, tout en réseautant autour de l’économie circulaire.

Pour découvrir la programmation et vous inscrire, consultez les pages Facebook de Synergie Montmagny-L’Islet et du CAE Montmagny-L’Islet. Les inscriptions se font avant le 10 novembre prochain.