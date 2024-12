Mise en garde : fraudes téléphoniques envers les aînés

La Sûreté du Québec rappelle aux citoyens l’importance de la vigilance pour prévenir les fraudes téléphoniques. Soyez prudents si vous recevez un appel d’un prétendu conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. De même, méfiez-vous des appels ou des courriels provenant d’un soi-disant membre de votre famille en détresse (par exemple, un petit-fils ou une nièce). Prenez toujours le temps de confirmer la situation en contactant d’autres proches pour vérifier la véracité des propos, car vous pourriez avoir affaire à un fraudeur.

Ne communiquez jamais vos renseignements personnels ou bancaires par téléphone, même si votre interlocuteur semble connaître certaines informations vous concernant. Les fraudeurs utilisent souvent des techniques pour gagner votre confiance, comme afficher un numéro officiel sur votre afficheur ou prétendre représenter une institution reconnue. En cas de doute, raccrochez, prenez un moment pour réfléchir, et contactez directement l’organisme concerné en utilisant son numéro officiel, que vous aurez vous-même recherché. Ne rappelez jamais un numéro fourni par l’appelant. Soyez également sur vos gardes face à toute demande de remise de cartes bancaires, de NIP, ou d’achats de cartes prépayées pour fournir des codes à distance.

Si vous êtes victime ou témoin d’une tentative de fraude, signalez-le immédiatement. Vous pouvez joindre la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (depuis un cellulaire), ou encore contacter votre service de police local. Il est également possible de signaler une fraude au Centre antifraude du Canada, en appelant au 1 888 495-8501. Pour plus d’informations et de conseils sur la prévention des fraudes, visitez le site web de la Sûreté du Québec (www.sq.gouv.qc.ca), ou celui du Centre antifraude du Canada (www.centreantifraude.ca).

Source : Sûreté du Québec