Mise en vente des passes de saison au Club sportif Appalaches

Le changement d’heure et le retour des jours frais annoncent sans équivoque l’arrivée de l’hiver.

Pour les bénévoles du Club sportif Appalaches cela signifie le lancement de la période d’abonnement de saison et l’ouverture des inscriptions à l’École de ski. L’hiver dernier, la pandémie a entraîné une situation particulière dans les centres de ski. Plusieurs Québécois ont renoué avec le ski de fond ou ont découvert cette activité sportive/contemplative. Si l’on se fie aux chiffres de ventes d’équipements dans les magasins de sport, il y a fort à parier que beaucoup de ces gens seront encore au rendez-vous cette année.

Les bénévoles du Club sportif Appalaches sont à préparer la saison depuis quelques semaines : débroussaillage, signalisation, mises au point mécanique et embauches vont bon train. « Nous réaménageons le départ des pistes pour améliorer la sécurité et l’expérience des visiteurs. Et nous avons aussi entrepris de refaire la signalisation des sentiers de raquette », explique Arnaud Maurice, administrateur de longue date.

Parmi les nouveautés cette année : une nouvelle collection de vêtements conçus et fabriqués au Québec. Vendus en précommande sur la boutique en ligne du Club (https://club-sportif-appalaches.square.site/), ces vêtements sont faits de fibres écologiques et recyclées contenant chacun de 5 à 15 bouteilles d’eau en plastique. Un logo simple permettra aux amis du Club d’en faire facilement la promotion. Également, il a été décidé d’ouvrir le pavillon d’accueil et, surtout, le centre de location les mercredis soir afin de permettre à tous de faire quelques kilomètres sur la boucle d’entraînement éclairée. Les tarifs n’ont pas changé pour l’hiver 2022.

En ce qui concerne l’École de ski, l’inscription au programme Jack Rabbit, pour les 5 à 10 ans, demeure la même. Cela inclut huit cours où les techniques sont pratiquées à travers le jeu et la courte randonnée. Cela inclut aussi l’accès aux pistes et le prêt d’équipement pour toute la saison. Les ados qui seront intéressés par le ski comme entraînement sportif dans une ambiance conviviale pourront s’inscrire au Groupe Développement qui donne droit à 16 séances.

Avis aux intéressés, l’École de ski recherche encore des gens pour étoffer sa banque de moniteurs parce que les inscriptions ont déjà commencé à entrer. « Nous offrons une formation en collaboration avec Ski de fond Québec. Nous avons des anciens élèves qui l’ont suivi et qui sont aujourd’hui des moniteurs accomplis », explique Jérôme Lord, responsable de l’École. Enfin, il ne faudrait passer sous silence la belle reconnaissance que le Club a reçue il y a quelques jours… « Nous sommes vraiment fiers d’avoir été cités dans le magazine L’Actualité de ce mois-ci. Cela démontre que les efforts que nous faisons et les actions que nous posons pour améliorer et pérenniser le Club donnent des résultats », souligne Sébastien Faucher, président.