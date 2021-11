L’offensive à l’honneur dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Invaincu jusqu’ici, le Décor Mercier de Montmagny a subi vendredi un premier revers en cinq sorties dans un match très serré remporté 6-5 par le Pavage Jirico et présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Frédérick Dionne a inscrit un tour du chapeau et éclipsé les deux meilleurs joueurs du circuit, soit Jean Daniel Gauthier et Louis-David Bourgault, qui ont été blanchis de la feuille de pointage.