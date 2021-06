Mme Marise Ouellet, enseignante en chimie, honorée par l’AQPC

Lors du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui a eu lieu les 10 et 11 juin 2021, dans une formule 100 % virtuelle, ce fut au tour de Mme Marise Ouellet, enseignante en chimie au Cégep de La Pocatière, de recevoir une mention d’honneur de l’AQPC.

Marise est une enseignante aux multiples talents et est reconnue pour être engagée dans les équipes programmes, son département et son cégep. Elle contribue grandement au succès de tous les projets auxquels elle collabore, et ils sont nombreux et variés : galas, Expo-sciences, projets de recherche, centre d’aide, etc.

Experte dans son domaine et en quête perpétuelle de nouveaux apprentissages, Marise est une référence pour ses collègues et une grande vulgarisatrice scientifique pour ses étudiants. Rigoureuse, organisée, efficace, curieuse, passionnée, flexible; autant de qualificatifs qui la définissent bien.

Notons que les mentions d’honneur attribuées par l’AQPC sont l’occasion pour les établissements d’enseignement collégial de mettre en évidence la qualité du travail et l’engagement sur le plan pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant et de faire ressortir la contribution du lauréat à la mise en valeur et au progrès de l’enseignement.