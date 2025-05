Mots et émotions à L’Islet-sur-Mer

Le Café culturel L’Ilette, situé au 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet-sur-Mer, invite les amateurs de poésie et de littérature à une soirée micro ouvert intitulée Murmures du printemps. Cet événement, organisé par Arts et Culture L’Islet, se tiendra le samedi 17 mai à 19 h 30.

Dans une formule micro ouvert, les amoureux de la poésie, qu’ils soient auteurs ou simples lecteurs passionnés, seront invités à prendre la parole pour partager leurs créations, ou faire découvrir un poème qui les émeut. Les inscriptions se feront sur place, le soir même.

L’ambiance promet d’être intime et conviviale, avec une entrée libre et un service de bar (bière et vin) pour agrémenter la soirée. Le lieu est également accessible aux personnes à mobilité réduite, renforçant l’inclusivité de l’événement.

C’est une occasion idéale pour célébrer l’arrivée du printemps en mots et en émotions, dans un lieu où la parole se fait art et rencontre.