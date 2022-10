Mouv’anse en concert au profit de la Fabrique de Saint-Pacôme

Malgré cette reprise des célébrations le 26 septembre 2021, et la tenue de quatre spectacles dans la dernière année, plusieurs Pacômiens n’ont depuis toujours pas remis les pieds dans l’église. « On avait le goût de faire quelque chose de rassembleur. Comme l’acoustique dans l’église est tellement belle, un spectacle nous a semblé approprié », explique Hélène Pelletier, présidente du conseil de Fabrique.

Le groupe vocal Mouv’anse, qui a repris ses pratiques sans contraintes sanitaires récemment, a suggéré par le biais d’un membre d’y tenir un de ses concerts de Noël. La Fabrique y a vu l’opportunité d’en faire un événement-bénéfice. « La Fabrique a encore plusieurs choses à sa charge, comme les deux cimetières, un Sacré-Cœur et le clocher de l’église, même si le bâtiment ne nous appartient plus », rappelle la présidente.

Au courant de l’été, une inspection du clocher de l’église, qui a mené à des réparations, s’est justement soldée par une facture de 1000 $. Comme l’hiver est particulièrement rude pour les cloches des églises de la région, la Fabrique a pris la décision que dorénavant les cloches ne sonneront plus, sauf lorsqu’il y a une célébration, et cela de novembre à avril.

Ces billets peuvent être achetés directement aux Jardins du Clocher, à l’épicerie Marché Ami de Saint-Pacôme, et auprès des autres membres du comité organisateur qui inclut la Fabrique de Saint-Pacôme, le Club des 50 ans et plus, les Chevaliers de Colomb, le Cercle de Fermières, le Club Lions et la Municipalité de Saint-Pacôme. Divers prix de présence seront attribués le jour du concert.