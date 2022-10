Rivière-Ouelle : Des résidents du Boisé de l’Anse craignent une répétition du feu de Saint-Denis

Cette sortie menée par M. Gaétan Nadeau, résident du Boisé de l’Anse, fait suite à l’envoi, en mai dernier, d’un rapport de visite préparé par la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. Le délai de réponse de la Municipalité à la suite de l’envoi de ce rapport est essentiellement ce qui a mis le feu aux poudres et orienté les pressions de M. Nadeau et d’autres résidents à la réunion du 4 octobre dernier.

La plupart d’entre eux s’inquiètent qu’il survienne un incendie catastrophique, comme celui vécu non loin de chez eux à Saint-Denis-De La Bouteillerie, dans un développement domiciliaire aux caractéristiques similaires au Boisé de l’Anse. Ce projet résidentiel, appelé Domaine de nos étés, est en effet aménagé sur une péninsule rocheuse, boisée et isolée du reste du village, à même titre que le Boisé de l’Anse à Rivière-Ouelle. Les accès, difficiles et limités, ont été pointés du doigt comme éléments qui ont compliqué l’intervention des services de sécurité incendie et nécessité le soutien des avions de la SOPFEU en juin 2021.