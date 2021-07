MRC de L’Islet : Conclusion du projet La Matrice

La MRC de L’Islet souligne la conclusion du projet La Matrice, une démarche créative en lien avec l’identité territoriale, qui a permis à une dizaine de participants de partager leurs expériences du territoire, à savoir comment celui-ci influence leur façon d’être et de vivre. Ce projet s’inscrivait également dans les actions de la MRC visant à démontrer tout le potentiel attractif du territoire et le vaste champ de possibilités pour les jeunes qui désirent demeurer dans la région.

Lancée par la MRC de L’Islet, cette initiative arrive à son point culminant avec le dévoilement des œuvres qui témoignent de la réflexion des participants quant à la richesse culturelle, la beauté des paysages, la force de la communauté et la présence d’un terroir qui se goûte. Dans le cadre de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, il sera possible de découvrir en tout temps les œuvres issues de la démarche artistique expérimentée dans La Matrice. Le 23 juillet, le dévoilement aura lieu à La Vigie à 16 h 30 avec la projection de six tableaux cinémagraphes réalisés avec la collaboration de Jean-Sébastien Veilleux et Giorgia Volpe et l’exposition de cinq photographies grand format et d’un drapeau-courtepointe créé dans le cadre d’un atelier de tataki-zomé.

Sous le thème La Matrice : Forger et marteler son identité, la démarche a été jalonnée de plusieurs ateliers artistiques qui ont été organisés par Marie-Claude Hains, artiste professionnelle et chargée de projet. Ils ont permis aux jeunes citoyens, créatifs dans l’âme, de remarquer que plusieurs éléments simples de la vie quotidienne contribuent à leur attachement au territoire et de constater que les savoir-faire anciens doivent être transmis afin de maintenir bien solide le fil de l’histoire, des légendes et des traditions.

Le projet a suscité la participation d’acteurs culturels importants du milieu. Est-Nord-Est et Le Vivoir ont offert leur expertise en présentant des pratiques artistiques professionnelles actuelles touchant diverses disciplines. Quant à la Biennale de sculpture, elle permettra de rendre accessibles, pour toute la durée de l’événement, les œuvres de la cohorte de jeunes qui ont apprivoisé leur territoire.

« La Matrice s’est révélée un projet original, créatif et émouvant à l’image de notre jeunesse et de notre territoire. Le projet aura permis de mettre en valeur des facettes de notre milieu de vie et, je l’espère, de confirmer à nos jeunes qu’ils ont tout l’espace et les ressources disponibles pour s’établir ici et contribuer à l’épanouissement de notre belle région » souligne le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière.

Ce projet a été financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec grâce au programme Projets jeunesse locaux et par le Fonds de développement des territoires, une enveloppe confiée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à la MRC de L’Islet pour soutenir les initiatives structurantes dans son milieu.