Les 24 et 25 juillet prochains, à Saint-Germain-de-Kamouraska, se tiendra la première édition de l’exposition céramique Champs Créatifs.

En plein air, dans un décor enchanteur, seront rassemblées une quinzaine de créatrices céramique professionnelles et amateures des régions de Kamouraska, Côte-du-Sud et Rimouski. Elles vous présenteront leurs plus récentes créations et explorations dans un format expo-vente convivial.

Pour plus de détails sur l’événement : www.facebook.com/le.sacre.atelier/.