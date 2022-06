Municipal en bref

Comme le bâtiment du garage municipal de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska fait face à de nombreuses problématiques et n’est plus aux normes depuis plusieurs années, que l’état de désuétude générale et le niveau de fonctionnalité du bâtiment soulèvent des inquiétudes au niveau de la sécurité des employés, que la vétusté occasionne des heures supplémentaires lors des inondations et que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation lance un programme d’aide financière, soit un programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), la Municipalité a décidé de faire une demande au programme. Ce dernier est conditionnel à l’utilisation du bois comme matière première et le ministère demande un carnet de santé du garage désuet préparé par un professionnel ainsi qu’une mise en plan d’esquisses préliminaires (vue en plan et façade) de la nouvelle construction. Ainsi, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska a accepté l’offre de service de Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour effectuer le suivi d’une demande d’aide financière au programme PRACIM, en incluant le suivi de ladite demande, pour un carnet de santé en structure du bâtiment actuel et des esquisses préliminaires au coût de 3156,07 $ (incluant les taxes).