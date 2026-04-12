Musée du Bas-Saint-Laurent : Nouvelle exposition virtuelle sur Marie-Alice Dumont

Le grand public de partout sur la planète peut désormais avoir accès à l’œuvre de Marie-Alice Dumont, née à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, et connue pour être la première photographe professionnelle de l’est du Québec. Le Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup lui consacre une magnifique exposition virtuelle.

Aussitôt entrés sur le site marie-alicedumont.com, une douce musique nous enveloppe. Nous voici plongés dans l’univers photographique de Marie-Alice Dumont, qui a exercé son métier à Saint-Alexandre de 1920 à 1961. Quatre thèmes cliquables sont proposés : Devenir photographe, Entre art et science, Capter le quotidien, et La vie dans le Kamouraska. Chacun décline des informations courtes et claires, ainsi que des photographies de Marie-Alice Dumont.

On y découvre son œuvre, son histoire et celle de sa famille, et on en apprend plus sur la photographie à travers des centaines d’images d’une qualité véritablement exceptionnelle, des vidéos inédites, et des reconstitutions interactives et immersives du Studio Dumont et de la chambre noire de la photographe.

La vie dans le Kamouraska

Dans l’onglet La vie dans le Kamouraska, on retrouve de superbes photographies prises dans son studio, ainsi que des scènes extérieures du quotidien. « Les familles du Kamouraska du début du 20e siècle, très majoritairement canadiennes-françaises et souvent nombreuses, évoluent dans un cadre rural ou villageois. À l’occasion, elles revêtent leurs plus beaux atours pour se faire tirer le portrait chez Marie-Alice Dumont. Il s’agit alors d’une grande occasion. Lorsque la photographe se rend chez ses frères et sœurs, il lui arrive également d’apporter son appareil pour les photographier sur leur terre ou devant leur maison. Dans la production photographique de Marie-Alice Dumont, la famille joue un rôle central », lit-on.

Peu avant sa mort, elle a fait don d’environ 10 000 négatifs au Musée du Bas-Saint-Laurent. Depuis, le musée a organisé plusieurs expositions de son œuvre. Peut-être y reconnaîtrez-vous des paysages familiers ou l’un de vos proches.

L’exposition en ligne est très interactive et agréable à parcourir. Rarement un tel projet en ligne a été aussi attractif. Plus on regarde, plus on veut regarder, plus on apprend, plus on est intéressé. Ce projet du Musée du Bas-Saint-Laurent a été réalisé grâce à Musées numériques Canada, un programme d’investissement administré par le Musée canadien de l’histoire. Vous pouvez la visiter au marie-alicedumont.com.

Conférence sur Marie-Alice Dumont

C’est de l’historien Olivier Guimond que vient l’idée de l’exposition virtuelle. C’est aussi lui qui en a assuré la coordination.

M. Guimond donnera une conférence à propos de Marie-Alice Dumont le dimanche 19 avril à 14 h, à l’auditorium Québecor du Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup. L’activité portera sur l’importance du legs laissé par la première femme photographe professionnelle de l’est du Québec, décédée à Saint-Alexandre en 1985 à l’âge de 92 ans.

Olivier Guimond est historien. Il a reçu en 2018 le Prix du livre politique de l’Assemblée nationale du Québec pour son mémoire de maîtrise. Il a enseigné à l’Université de Sherbrooke en 2020, et est publié dans plusieurs revues savantes au Québec et au Canada, ainsi qu’aux Presses de l’Université d’Ottawa. Entre 2020 et 2025, il a mené des recherches sur la photographe Marie-Alice Dumont pour le Musée du Bas-Saint-Laurent.

L’entrée est fixée à 8 $, ou 4 $ pour les amis du Musée. L’inscription se fait par téléphone au 418 862-7547, ou en ligne via la plate-forme Zeffy, sous « Conférence Regard sur Marie-Alice Dumont ».