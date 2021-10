Musée maritime du Québec : Dernier droit de la campagne de financement populaire

La campagne de financement populaire du tout nouveau Parc fluvial derrière le Musée maritime du Québec à L’Islet tire à sa fin. Les travaux sont bien entamés, signe que la vie a plus que repris au sein de l’institution muséale.

La directrice générale de l’établissement, Marie-Claude Gamache, était toujours fébrile près de deux mois après le début des travaux. Intouchés depuis 27 ans, les aménagements extérieurs du Musée maritime, en bordure du fleuve, commençaient à dater. Tant qu’à refaire, un ambitieux projet a été imaginé et mélangera à la fois des aménagements de parc urbain accessible gratuitement à tous les citoyens de L’Islet et de la région ainsi qu’une exposition permanente en plein air qui mettra en valeur 26 objets de grandes tailles restaurés dans la région et issus de la collection du Musée. Coût total : 1 617 000 $, pour la phase 1 seulement.