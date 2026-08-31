Nancy Saint-Pierre lance sa campagne avec Norbert Morin

La candidate du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud, Nancy Saint-Pierre, a officiellement lancé sa campagne électorale le 31 août, en compagnie de l’ancien député libéral Norbert Morin. Agriculture, forêt, économie, couverture cellulaire, santé et municipalités, la mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska entend mener une campagne fortement axée sur les préoccupations régionales.

Le lancement s’est déroulé en présence de militants et de membres de l’organisation libérale. Celui qui a représenté la région pendant plusieurs années à l’Assemblée nationale n’a pas caché son enthousiasme. « Je la regarde aller sur le terrain, je crois que Nancy est vraiment très déterminée », a lancé Norbert Morin.

Mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska depuis 2017, Nancy Saint-Pierre possède une longue expérience dans les services financiers, la comptabilité et le développement économique. Elle a notamment travaillé chez Desjardins et Financement agricole Canada, et accompagné plusieurs entreprises, particulièrement dans le secteur agricole.

Agriculture et forêt au premier plan

Pour son lancement, la candidate a placé l’agriculture et la forêt parmi ses principales priorités. Elle a réitéré l’engagement libéral envers la gestion de l’offre, et souhaite également défendre les acériculteurs, alors que les décisions concernant l’attribution de superficies acéricoles ont suscité des inquiétudes. La forêt occupera aussi une place importante : Nancy Saint-Pierre souhaite favoriser sa protection et sa mise en valeur, tout en encourageant la transformation locale et la création d’emplois.

Des PME à la couverture cellulaire

Les incertitudes commerciales avec les États-Unis ont également été abordées. La candidate a évoqué des propositions libérales comprenant des allégements temporaires de certaines charges liées au Fonds des services de santé, ainsi qu’une aide financière non remboursable pour renforcer les liquidités des entreprises et protéger les emplois.

Le PLQ souhaite également faciliter le démarrage d’entreprises, en permettant à des entrepreneurs d’utiliser une partie de leur épargne-retraite dans un nouveau régime destiné à soutenir l’entrepreneuriat.

La couverture cellulaire constitue une autre priorité. Pour Nancy Saint-Pierre, disposer d’un réseau fiable en 2026 n’est plus un luxe, mais une nécessité pour la sécurité publique, les services d’urgence, le télétravail et l’économie. Elle estime que les engagements pris doivent maintenant se traduire par des améliorations concrètes sur le terrain.

Son expérience municipale teintera aussi sa campagne. Elle souhaite alléger les exigences administratives imposées aux municipalités et aux organismes communautaires, et réclame davantage d’accompagnement pour les enjeux de sécurité routière.

Santé et présence sur le terrain

En santé, Nancy Saint-Pierre s’est engagée à défendre le maintien des soins hospitaliers dans la région, et à travailler sur les besoins grandissants en hébergement pour les personnes âgées, notamment en CHSLD. Elle veut également donner davantage de place aux jeunes dans les décisions gouvernementales.

« Je suis une femme de terrain », a résumé la candidate, qui affirme vouloir accompagner les citoyens et les organisations dès le début de leurs projets, et être présente lorsque surviennent les difficultés.

La présence de Norbert Morin avait par ailleurs une valeur particulière pour elle. Nancy Saint-Pierre a raconté que l’ancien député l’avait encouragée à envisager la politique provinciale alors qu’elle était déjà engagée dans le monde municipal. « Nancy, j’aimerais t’avoir dans notre équipe », lui avait-il lancé. « De fil en aiguille, il a cru en moi », a-t-elle raconté.

Questionnée sur son principal défi, la candidate reconnaît devoir encore accroître sa notoriété dans la portion ouest de Côte-du-Sud, et entend multiplier ses activités sur le terrain.

Interrogée également sur ce qu’elle pourrait apporter de différent comme députée, elle a évité de critiquer directement le député sortant Mathieu Rivest, préférant plutôt insister sur sa propre approche. « Je suis une personne qui veut ouvrir la porte lorsque les moments sont difficiles. Ne pas me réfugier, mais prendre la vague lorsqu’elle est là. C’est super important », a conclu Nancy Saint-Pierre qui entend miser sur sa présence sur le terrain pour convaincre les électeurs de Côte-du-Sud.