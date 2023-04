La MRC de L’Islet invite la population au visionnement du documentaire Essentiels

La MRC de L’Islet invite la population à assister à la projection gratuite du documentaire Essentiels, qui révèle la réalité des demandeurs d’asile et des travailleurs temporaires sur le marché de l’emploi québécois. Cette activité de sensibilisation s’inscrit dans la programmation annuelle du service d’accueil et d’intégration de la MRC de L’Islet. Le film sera présenté le 27 avril dès 19 h à l’auditorium de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile ainsi que le 28 avril dès 19 h au Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli.

« En racontant la réalité de demandeurs d’asile et de travailleurs temporaires qui occupent des emplois précaires, Essentiels révèle leur vulnérabilité tout en exposant notre dépendance à leurs services. Ces personnes nous nourrissent et prennent soin de nous à moindre coût et dans des conditions difficiles. Ce film coup de poing fait réaliser que plusieurs pans de notre société fonctionnent grâce à une main-d’œuvre immigrante qui accepte de vivre dans la précarité en espérant que leurs sacrifices permettront d’offrir une vie meilleure à leurs proches. Sommes-nous conscients que notre confort repose sur le labeur de ces humains qui nous servent? » – Synopsis du documentaire Essentiels.

À la suite du visionnement, Mme Sonia Djelidi, membre de l’équipe de production et militante pour les droits des personnes issues de l’immigration, animera une conversation avec les participants. Cette période de discussion vise à créer de riches échanges, notamment à propos des pistes de solutions possibles pour briser l’isolement que peut vivre une personne immigrante lors de son arrivée dans un autre pays.

Pour obtenir davantage d’information en lien avec cette activité, contactez Mme Sylvie Lord, agente de développement à l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes, à s.lord@mrclislet.com ou au 418 598-3076 poste 251.

Source : MRC de L’Islet