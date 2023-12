Nicola Ciccone au profit de Je Collationne

L’organisme Je Collationne convie à un spectacle-bénéfice de Nicola Ciccone, Les Immortelles. Cent pour cent des revenus de la vente des billets serviront à l’achat de collations pour les enfants de l’école primaire des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle.

Il s’agit du tout premier événement de levée de fonds pour Je Collationne qui aura lieu le 11 mai 2024 à 20 h à l’église Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle. Les billets sont en vente pour admission générale et accès VIP à jecollationne.com, par le biais de la page Facebook de l’organisme, ainsi que dans les différents points de vente suivants : Librairie l’Option à La Pocatière, les marchés AMI de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pacôme, le restaurant de la Montagne 2.0 à Saint-Pascal et la Municipalité de Rivière-Ouelle.

Je Collationne a été créé en 2023 par Lorraine Carrier. L’organisme a pour mission de fournir quotidiennement des collations à tous les élèves de l’école Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle, en cette période où l’augmentation du prix des denrées alimentaires et les contraintes associées à la conciliation travail/famille affectent tous les parents. Le programme alimentaire vise, à terme, à rejoindre les élèves de toutes les écoles qui ne sont pas éligibles au Club des p’tits déjeuners dans toute la région desservie par le Centre de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Source : Je Collationne