L’Islet-Sud : Une première édition réussie pour Du talent à revendre

Le vendredi 1er décembre a eu lieu la première édition d’un spectacle mettant en scène des personnes talentueuses de L’Islet-Sud. Vingt-et-une personnes âgées de six ans à l’âge de la retraite ont foulé la scène de la Médiathèque Héritage de L’Islet-Sud pour présenter neuf numéros. Le chant, la danse et le tricot ont été les talents découverts par un peu plus de 125 spectateurs.

Un jury composé de Leatitia Leclerc, Mathilde Lévesque et Yvonne Boyce évaluait chaque numéro. Toutes trois ont écouté et regardé les numéros objectivement pour finalement consacrer deux gagnants.

Dans la catégorie des moins de 18 ans, un duo de danseuses a reçu les honneurs : Coralie Bois et Maélly Deblois. Chez les 18 ans et plus, Stéphanie Dubé a gagné en interprétant deux chansons, dont Tenir debout de Fred Pellerin. Le coup de cœur du public est allé à un groupe de danse formé de Florence, Alexe, Roséliane, Théo, Coralie, Maélly, Aurélie et Rosalie. Les gagnants ont reçu une bourse grâce au soutien financier du député provincial Mathieu Rivest. De plus, tous les participants et bénévoles sont repartis avec une bouteille réutilisable au couleur Du Talent à revendre en L’Islet-Sud.

Issue du plan d’action de L’ÉcoRéussite de L’Islet-Sud, l’idée d’un spectacle rassemblant des personnes désireuses de partager leur talent sur scène, augmentant ainsi leur confiance en eux, s’est concrétisée après plusieurs mois d’organisation. L’ABC des Hauts Plateaux, la Maison des Jeunes des Frontières du Sud, les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et huit bénévoles ont pris l’idée en main et l’ont développée jusqu’à cette soirée ultime. Cette initiative a été rendue possible au soutien de la MRC de L’Islet, dans le cadre de l’entente de développement culturel.