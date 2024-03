Nicole Robert nommée ambassadrice de La Ruche

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) annonce la nomination de sa directrice générale, Nicole Robert, comme ambassadrice de La Ruche Chaudière-Appalaches pour une durée de trois ans.

« Votre directrice, c’est une perle très impliquée! Et je suis très fier de nommer Nicole Robert pour mettre en lumière son engagement et son leadership dans la communauté d’affaires. En tant qu’ambassadrice, elle pourra jouer un rôle clé dans la promotion de l’entrepreneuriat et du développement économique de la région. Sa passion et son dévouement en font un choix naturel pour représenter La Ruche et inspirer d’autres à suivre son exemple », a indiqué Jonathan Dussault, directeur général de La Ruche Chaudière-Appalaches.

Source : Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny