Normand Caron devient le nouveau préfet de la MRC de L’Islet

Lors de la séance du 22 novembre dernier, les membres du conseil de la MRC de L’Islet ont élu par acclamation le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, au poste de préfet.

« Cette nomination, que j’accueille avec fierté, est également le symbole de la confiance accordée par mes pairs. Avec leur appui, j’entends mener à leur plein potentiel les divers dossiers qui me seront confiés à titre de préfet. La MRC de L’Islet est un territoire riche en opportunités de sorte que la poursuite de son développement en sera d’autant plus stimulante », a exprimé Normand Caron, fraîchement élu préfet de la MRC.

Il succède à Anne Caron, mairesse de Saint-Damase-de-L’Islet, qui a pris la décision de ne pas reconduire sa candidature pour un second mandat.

« Mon expérience comme préfète aura été marquée par un grand nombre de projets porteurs et fructueux pour notre territoire. Je termine ce mandat avec le sentiment du devoir accompli. M. Caron sera un excellent porte-parole pour la MRC de L’Islet, j’en suis convaincue. Par ailleurs, il pourra compter sur mon soutien en tant qu’une élue membre du conseil », a ajouté Mme Caron.

Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, a été nommé préfet suppléant, rôle qui était auparavant assuré par Normand Caron.

Avant de passer officiellement le flambeau de la préfecture, Anne Caron a tenu à mettre en lumière l’expertise et la compétence du personnel de la MRC de L’Islet.

« Notre région peut compter sur des professionnels qualifiés et rigoureux qui s’investissent avec cœur dans leurs dossiers. J’aimerais remercier l’implication de chacune des personnes faisant partie de l’équipe de la MRC. Votre travail d’accompagnement auprès de nos divers acteurs est essentiel », a indiqué la préfète sortante.

Montmagny

À noter qu’ailleurs en Côte-du-Sud, le maire de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud, Frédéric Jean, a aussi été élu par acclamation, préfet de la MRC de Montmagny. Il succède à la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron, qui a conservé cette fonction pendant trois mandats. Gilles Giroux, maire de Sainte-Euphémie, a été reconduit à son poste de préfet suppléant.

« Au nom de tous les maires de la MRC de Montmagny, je tiens à exprimer notre grande reconnaissance envers Jocelyne Caron. Son dévouement et son sens du devoir ont grandement contribué à l’avancement et au bien-être de notre communauté. Nous la remercions sincèrement pour ses six années de service exemplaire », a déclaré Frédéric Jean, nouvellement élu préfet.