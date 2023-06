Nouveau CA et nouvelles orientations pour les Jardins du Clocher

Un nouveau départ attend les Jardins du Clocher, à la suite de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 juin en l’église de Saint-Pacôme. Une nouvelle mission, quatre démissions au conseil d’administration, et la venue prochaine d’un opérateur privé pour la production maraîchère dans la sacristie viennent réorienter l’avenir de l’organisme, sur pause depuis décembre dernier.

Pas plus d’une trentaine de personnes étaient présentes à l’assemblée, dont la tenue a été communiquée essentiellement sur les médias sociaux, et non par le biais des médias traditionnels régionaux, élément qui a été reproché au conseil d’administration par l’assemblée. La réunion a duré moins d’une heure trente, malgré les enjeux débattus.

Opérateur privé

L’organisme propriétaire de l’église de Saint-Pacôme avait entre autres pour mission de produire des micropousses et des légumes feuilles au sein de tours d’agriculture verticales en milieu fermé, technologie développée par l’entreprise Inno-3B.

Or, « de nombreuses difficultés, tant technologiques que contractuelles, aussi bien chez nous que chez Inno-3B » ont ébranlé sérieusement les activités de l’OBNL, au point où il a été décidé, en décembre dernier, de suspendre les opérations temporairement, a résumé le vice-président Sylvain Thiboutot dans son rapport 2022-2023.

Un nouveau modèle d’affaires a depuis été réfléchi par les administrateurs afin de relancer l’organisme. Un opérateur privé – qui semble avoir été désigné, mais dont l’identité reste à être rendue publique – s’occupera désormais de la production maraîchère dans la sacristie.

Une tour d’Inno-3B s’y trouve déjà, et une seconde y serait ajoutée dans les prochains mois, de confirmer Martin Brault, PDG de l’entreprise et administrateur aux Jardins du Clocher. Ces deux tours et leurs extensions permettraient, selon lui, une production annuelle de légumes feuilles et de micropousses d’environ 30 000 kilos.

L’opérateur privé paiera un loyer mensuel de 3000 $ par mois à l’organisme, ce qui serait suffisant pour couvrir les frais fixes relatifs au bâtiment de l’église.

Il aurait à sa charge la production et la commercialisation des produits maraîchers, et une redevance sur les ventes serait versée aux Jardins du Clocher. Inno-3B assume actuellement les frais mensuels qui seront payés par l’opérateur privé, une fois que son entreprise sera constituée.

Nouvelle mission

En déléguant le volet production maraîchère à un privé, les Jardins du Clocher réorientent leur mission vers un rôle « d’animateur communautaire et de formateur sur la saine alimentation et les bonnes habitudes de vie ».

Les services connexes qu’il était déjà prévu de développer sous l’ancienne mission, comme la cuisine collective, la salle multifonctionnelle et l’espace de travail partagé demeurent.

Les aides financières provenant du programme Climats municipalités (681 500 $) et de Développement économique Canada (DEC) (358 353 $) se poursuivront, seules quelques formalités seraient toujours à attacher dans le cas de cette dernière.

« Il s’en fallait de peu pour que les activités des Jardins du Clocher cessent. L’avenue actuelle est la plus logique et la plus solide pour assurer la pérennité de l’organisme, afin qu’il puisse répondre à sa mission communautaire et de préservation de l’église », a indiqué Sylvain Thiboutot, devant le scepticisme partagé de certaines personnes dans l’assistance.

Les états financiers présentés, positifs, n’ont qu’accentué l’incompréhension devant cette réorientation des activités. Après un déficit de 14 692 $ en 2021, les Jardins du Clocher ont terminé l’année 2022 avec un surplus financier de 59 234 $, ce qui justifiait pour certains membres de l’assemblée la poursuite des activités selon le modèle passé.

« Le mélange de productions (en tour et traditionnelle) n’était pas viable à long terme, au point où l’organisme est actuellement sur la corde raide. La priorité est de rebâtir un fonds de roulement, et de trouver des subventions pour les activités communautaires », a renchéri le vice-président.

Élections

Quatre démissions au conseil d’administration ont ponctué la période d’élection lors de l’assemblée générale annuelle. Ces quatre démissions — Anik Briand, Serge Lafond, Julie Théberge et Sylvain Thiboutot — s’ajoutent à celle de Lise Michaud, anciennement présidente, qui est survenue en février dernier.

Une proposition de tenir les élections à une date ultérieure afin de faire un avis de convocation « en bonne et due forme » dans les médias traditionnels a été refusée par Sylvain Thiboutot, nommé président d’élection. Suggérés par l’assemblée, Robert Bérubé et Sarto Dubé ont été élus au conseil d’administration. Deux postes restent encore à pourvoir.