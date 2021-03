Nouveau financement de RECYC-QUEBEC à Synergie Bas-Saint-Laurent

La SADC du Kamouraska annonce la consolidation de Synergie Bas-St-Laurent, consortium qu’elle forme avec Élyme conseils et Synergie Matanie, grâce à un nouveau financement de RECYC-QUEBEC.

En plus d’accélérer le déploiement de symbioses industrielles dans les huit MRC de la région, ce financement permettra de mettre l’emphase sur certaines filières régionales comme les secteurs maritime, acéricole, de la tourbe, de l’agroalimentaire ou encore de l’écoconstruction. Le projet inclut la mise en place de plusieurs stratégies de circularité identifiées prioritaires comme le réemploi, la réparation, l’économie collaborative et de fonctionnalité ainsi que le don et la revente.

Ce financement de 240 000 $, obtenu dans le cadre de l’appel de proposition pour la transition vers l’économie circulaire, propulsera les activités de Synergie BSL jusqu’à l’été 2023.