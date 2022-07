Nouveau programme pour la restauration de bâtiment d’intérêt patrimonial

Les élus des municipalités de L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi que la MRC de L’Islet sont fiers d’annoncer l’ouverture du Programme d’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial. Ce programme, mis en place avec le soutien du ministère de la Culture et des Communications grâce à son Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 1a, et avec l’investissement de 180 000 $ des municipalités participantes, vise à accroître le nombre d’interventions en faveur de la restauration et de la préservation du patrimoine immobilier de propriétés privées sur le territoire de la MRC.