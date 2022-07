Saint-Roch-des-Aulnaies : La Semaine du patrimoine gonflée à bloc

Le comité organisateur derrière de la Semaine du patrimoine a été plus que motivé par sa récente reconnaissance obtenue à l’échelle régionale. Les bénévoles le reconnaissent d’emblée, l’impact transparaît jusque dans la programmation de cette 6e édition, plus chargée que jamais, qui aura lieu du 7 au 14 août prochain à Saint-Roch-des-Aulnaies.

La Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies a reçu le prix Interprétation et diffusion pour la MRC de L’Islet, lors des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. L’honneur a été décerné pour la 5e édition présentée l’an dernier sous la thématique « Un patrimoine bien vivant ! »

Dominique Lalande, membre du comité organisateur, a reconnu en point de presse que cette reconnaissance a stimulé les troupes cette année à concocter la programmation la plus imposante jamais présentée, accompagné d’un budget de 11 000 $, lui aussi le plus important à ce jour. « Mettre de l’avant le patrimoine immobilier et immatériel de Saint-Roch-des-Aulnaies demeure notre mission première, mais on s’ouvre aussi davantage à la Côte-du-Sud cette année. La culture et le patrimoine, ça fait partie de l’identité de tous, et ça n’a pas de frontières », reconnaît-elle.

Des conférences prévues à l’horaire de cette 6e édition témoignent de ce désir de rayonner en dehors des frontières de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le destin controversé de Charles Chiniquy, ancien prêtre catholique de Kamouraska qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque, en est un bon exemple. Robert Bergeron de la Société historique de Beauport livrera cette conférence à la salle multifonctionnelle de l’église le vendredi 12 août à 19 h 30. Il sera précédé le dimanche 7 août au même endroit et à la même heure par Nicolas F. Paquin, ancien résident de Saint-Roch-des-Aulnaies, qui entrera au bercail présenter Avant d’oublier les Canadiens-français à Dieppe.

Valeurs sûres

Les maisons patrimoniales bien conservées qui font la richesse de Saint-Roch-des-Aulanies seront de nouveau au cœur de visites guidées en minibus le mercredi 10 août, le jeudi 11 août et le samedi 13 août à 14 h. Le départ se fait à la Place de l’Église.

L’activité Croûte du pays, organisée par les Amis de la Seigneurie et qui offre des pizzas cuites au four à bois, revient à la Seigneurie des Aulnaies le dimanche 7 août de 11 h à 14 h. Un spectacle de l’Ensemble vocal Chœur Joly, Romances et gazouillis, suivra ensuite à l’église.

Nouveautés cette année, une sortie au cimetière à la brunante permettra d’entendre et de découvrir des histoires et des anecdotes sur des personnages du passé dont les sépultures de certains y reposent toujours. L’activité sera tenue à trois reprises à 21 h, le lundi 8 août, le mardi 9 août et le mercredi 10 août.

Un atelier généalogie en collaboration avec les Archives de la Côte-du-Sud est aussi au menu le lundi 8 août à 19 h, à la salle communautaire. Les inscriptions sont nécessaires avant par téléphone au 418 354-2892, ou par courriel muniroch@saintrochdesaulnaies.com.

Enfin, un hommage à l’ancien meunier Réjean Labbé aura lieu le dimanche 14 août à midi. Plus qu’un simple meunier, ce dernier a été à la fois guide touristique et historique pendant près de 35 ans lors des visites du moulin de la Seigneurie des Aulnaies. Différents prix et mérites à l’échelle régionale ont reconnu dans le passé son apport dans la diffusion de ce savoir-faire unique et patrimonial.

Collaborations multiples

L’organisation de cette 6e édition de la Semaine du patrimoine a été rendue possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires financiers, des bénévoles du comité organisateur et multitude d’autres organismes du milieu. De l’avis de Diane Renaud, membre du Comité de la culture et du patrimoine de la municipalité, cette cohésion communautaire de plus en plus forte est encore toute récente à Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette 6e édition de la Semaine du patrimoine serait le premier exemple à témoigner de cette nouvelle concertation.