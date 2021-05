Un nouveau service de consultation psychosociale adulte voit le jour dans la région avec Mme Isabelle Foccroulle, travailleuse sociale et membre de l’Ordre des travailleurs sociaux, OTSTCFQ.

Cette dernière a travaillé plus de 10 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux en intervention en situation de crise et en prévention suicidaire. Ces années lui ont permis d’acquérir un large éventail d’expériences sur toutes les situations éprouvantes et déstabilisantes qu’un adulte peut vivre au cours de sa vie, que ce soit de la réflexion et remise en question personnelle, de l’adaptation aux transitions de vie : pertes, ruptures, deuil ou encore des difficultés vécues en milieu de travail ou au sein de relations interpersonnelles.

En plus de sa formation universitaire, elle a aussi complété une formation d’hypnose et pleine conscience avec l’Institut Milton H. Erickson de Montréal et est praticienne de la technique EMT. Elle entreprend également une formation PNL (programmation neuro linguistique).

« Mon approche centrée sur le développement d’une relation de confiance bienveillante vous guidera à comprendre les enjeux et dénouer les blocages afin de permettre un meilleur équilibre au quotidien. Accueillir l’individu dans sa globalité, tenir compte de son interaction avec son milieu, suivre son rythme et l’impliquer au cœur de son processus de changement sont pour moi les facteurs clés de l’épanouissement et de la mise en place de nouvelles stratégies de vie », indique-t-elle.

Des reçus de consultation en tant que travailleur social peuvent être émis. Les consultations sont offertes en personne au cabinet de Sainte-Louise, par vidéoconférence ou à domicile.