Nouvelle campagne des membres pour la Fondation de l’Hôpital

Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et de ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima par l’achat d’une carte de membre.

Chaque année, la Fondation relance sa campagne annuelle des membres afin de l’aider à poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska.

La campagne annuelle de 2024 est destinée à l’achat d’une civière Écho Flex 5002 au coût de 13 480 $, pour le département de radiologie de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima. « Cette nouvelle civière permettra de sécuriser les examens en imagerie médicale et de maximiser l’exécution des techniques d’examen, en autres pour les échographies cardiaques », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.

La cotisation des membres est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. Pour devenir membre, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, en téléphonant au 418 856-7000, poste 7395, ou en vous procurant un formulaire d’adhésion à la réception de l’Hôpital.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation est présente dans son milieu et elle a financé de nombreux projets. Elle a contribué notamment à l’aménagement des aires de soins palliatifs et du service d’oncologie pour plus de 2 M$ à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les installations qui y sont rattachées. « Devenir membre, c’est prendre soin de son Kamouraska, c’est dire oui à des soins de santé et des services sociaux de qualité dans notre région », termine Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima