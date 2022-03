Nouvelle collection de créations littéraires pour l’ABC

L’ABC des Hauts Plateaux publie une nouvelle collection de créations littéraires sur le modèle d’un fanzine.

Peut-être connaissez-vous déjà ce qu’est un fanzine ? Le mot fanzine lui-même est une construction avec le mot amateur (fan en anglais) et magazine. Concrètement, c’est une publication aléatoire, imprimée en quantité réduite et créée par des passionnés. Ce médium artisanal permet aux créateurs de laisser-aller leur liberté de création et d’expression autour d’un thème. Les fanzines sont ensuite distribués gratuitement dans des endroits publics.

L’ABC des Hauts Plateaux a choisi d’utiliser ce médium pour permettre aux personnes qui participent à certains de ces projets une prise de parole nouvelle. Pour la première édition, sur l’alimentation, ce sont les familles et garderies qui participent à la Bibliomobile qui ont été invitées, lors de la Grande semaine des tout-petits en novembre dernier, à créer chacune une page pour présenter ce qu’elles aiment le plus et le moins manger. Ce sont donc 36 enfants provenant de 20 familles et de deux garderies qui ont exprimé leurs goûts alimentaires ; sans surprise la pizza, le chocolat et le fromage font bonne figure auprès des jeunes. C’est une centaine de fanzines qui ont été imprimés et distribués dans les familles et les épiceries autour de la Journée de l’alphabétisation familiale du 27 janvier dernier.

Pour la seconde édition, quasi encore sous presse, ce sont 36 jeunes du 3e cycle du primaire, provenant de six classes et de trois écoles différentes, qui participent à des activités littéraires mensuellement, qui ont été invités à improviser leur page de fanzine. En équipe ou individuellement, les jeunes devaient créer une page en fonction de certaines caractéristiques typiques à l’improvisation : thème, catégorie et nombre de lignes. Ils avaient feuilles, crayons, ciseaux, colle et vieux livres pour accomplir leur tâche. L’imagination était à son comble. En consultant ce fanzine, vous y trouverez assurément le lieu de vos futures vacances au Pire hôtel du monde et vous apprendrez sur les plantes autant que sur l’amitié. Ces fanzines seront disponibles dans les écoles.

D’autres fanzines seront créés dans les prochains mois, surveillez la page Facebook de L’ABC pour découvrir quand et où vous pourrez vous les procurer.