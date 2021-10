Nouvelle coordonnatrice des services à la Fondation André-Côté

La Fondation André-Côté annonce l’embauche de Marie-Claude Maheu au poste de coordonnatrice des services. Celle-ci succède à Valérie Bernier, qui était en fonction depuis 2019.

Son expérience en relation d’aide et en coordination de ressources humaines sera mise au service de la Fondation afin de poursuivre la mission de celle-ci, qui rappelons-le, est d’offrir une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de réconfort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. Elle coordonnera le service d’accompagnement et assurera la continuité des services offerts par la Fondation André-Côté. Elle participera également à la mise en œuvre du plan d’action 2021-2025.