Nouvelle exposition au Musée de la mémoire vivante

Depuis le 19 juin, le Musée de la mémoire vivante présente sa nouvelle création, l’exposition Au rythme des boîtes à chansons. Les publics de divers âges seront certainement interpellés par la thématique de cette exposition.

Alors que certains se remémoreront des moments exceptionnels, d’autres se familiariseront avec le phénomène culturel qu’ont été les boîtes à chansons des années 1950 jusqu’aux années 1970.

Des témoignages d’auteurs-compositeurs et interprètes, de propriétaires, de clients, des chansons, une carte interactive sur laquelle figurent l’emplacement de quelques centaines de boîtes au Québec et au Nouveau-Brunswick, un espace au décor typique pour se prendre en photo et plus encore attendent les visiteurs.

Ceux-ci pourront également témoigner de leurs souvenirs. Le Musée a choisi de développer la thématique des boîtes à chansons à la suite d’un don important d’archives et pour l’ampleur de ce phénomène culturel.

À leur époque, les boîtes à chansons ont été le pilier d’un nouveau style : la chanson québécoise aux textes identitaires. Les boîtes à chansons ont donné le coup d’envoi à l’émergence du Québec sur la scène artistique et culturelle.

Ces lieux ont été le berceau des carrières de plusieurs grands artistes québécois. Au rythme des boîtes à chansons et trois autres expositions sont à l’affiche au Musée de la mémoire vivante. Des informations quant aux horaires, tarifs et activités sont présentes sur le site memoirevivante.org.

Source : Musée de la mémoire vivante