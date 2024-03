Nouvelle identité pour les galas annuels de l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce que le gala Méritas du campus de Saint-Hyacinthe et le gala de l’Excellence du campus de La Pocatière porteront à compter de cette année le nom de gala Méritaq. Malgré ce changement de nom, seule l’identité visuelle évolue. Les événements continueront d’être organisés sur chaque campus, préservant ainsi leurs spécificités respectives.

Le choix du nom Méritaq découle du désir de mettre en avant le mérite plutôt que la performance ou l’excellence. Les critères de sélection sont axés sur l’engagement, l’amélioration et la volonté, et l’acronyme Méritaq désigne l’implication, le travail, l’accomplissement et la qualification, reflétant les valeurs célébrées lors de cet événement.

La branche colorée qui compose le logo rappelle la forme d’une branche de foin, un élément emblématique présent dans chacun de nos programmes d’étude. Les paliers du « E » et de la branche représentent les échelons que les étudiants et étudiantes doivent gravir pour atteindre leurs objectifs. À l’extrémité de cette branche, une pointe indique la direction vers des sommets plus élevés, symbolisant ainsi la continuation d’un parcours ambitieux.

Présidente d’honneur

Le gala Méritaq de cette année à La Pocatière se tiendra sous la présidence d’honneur de la Dre Geneviève Bouchard, vétérinaire. Diplômée du programme de Techniques équines de l’ITAQ en 2000, elle dessert la région de Kamouraska, de L’Islet et des environs. Les connaissances acquises lors de son parcours à l’ITAQ sont une précieuse ressource dans sa pratique quotidienne, tant pour les clients amateurs que professionnels.

Source : ITAQ