Nouvelle nomination à la direction générale du Musée

Louise Bourgeois, présidente du conseil d’administration de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé, annonce au nom des administrateurs la nomination de Mme Sandra Zapata au poste de directrice générale et conservatrice du Musée de la mémoire vivante.

Mme Zapata assurait la fonction de codirectrice générale et conservatrice depuis le 5 octobre 2020 conjointement avec Mme Myriam Gagné qui a quitté ses fonctions pour relever de nouveaux défis. Le Musée tient à remercier Mme Gagné pour le travail accompli et lui souhaite du succès dans ses futurs projets. Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées en muséologie de l’Université Laval et d’une maîtrise en gestion du patrimoine et des paysages culturels de l’Université Jean-Monnet, en France, Mme Zapata est mobilisée par l’étude et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ses formations pluridisciplinaires et ses expériences professionnelles autant au Québec qu’en Europe et au Mexique lui ont permis de s’impliquer dans divers projets de gestion et de mise en valeur des patrimoines. Depuis son arrivée au Musée en 2019, Mme Zapata a occupé le poste de muséologue et conservatrice. Elle s’est investie dans la réalisation d’expositions, la création de nouvelles activités pour le programme éducatif et culturel ainsi que la coordination de projets de collecte de témoignages. En tant que directrice générale, elle assure déjà la gestion du Musée et développe des stratégies pour faire connaître davantage la mission du Musée et la richesse de sa collection de témoignages.

Source : Musée de la mémoire vivante