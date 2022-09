Noyade au lac Trois-Saumons : De l’aide pour les frais de rapatriement de la dépouille

Diplômé en 2021 du collège Avalon de Québec, Paulin laisse dans le deuil son épouse, ses parents et ses amis. Agent administratif à l’hôpital Saint-François-d’Assise de Québec, on dit qu’il se distinguait par sa gentillesse, sa joie de vivre et son sens élevé de l’amitié et de la courtoisie.