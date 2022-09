Noyade au Lac Trois-Saumons : de l’aide pour les frais de rapatriement de la dépouille

Une campagne de financement populaire a été mise en place suite au décès par noyade de Paulin Diatta au Lac Trois-Saumons de Saint-Aubert dans L’Islet dimanche le 28 août.

Son ami Hubert Mendy a organisé cette campagne au nom de sa famille, ce qui devra permettre d’aider à payer les frais de rapatriement du corps de Paulin Diatta au Sénégal, là où se trouvent entre autres ses parents et son épouse.

Déjà vendredi, plus de 10 000 $ sur un objectif de 20 000 $ ont été amassés. Selon les premières estimations, il pourrait en coûter 15 000 $ juste pour rapatrier la dépouille.

Selon M. Mendy, l’enquête se poursuit pour mieux comprendre les circonstances de la noyade. L’homme habitait Québec, mais se serait rendu avec des amis pour profiter du lac cette journée-là. Assurément Paulin Diatta savait nager, a-t-il précisé.

Diplômé en 2021 du collège Avalon de Québec, Paulin laisse dans le deuil son épouse, ses parents et ses amis. Agent administratif à l’hôpital Saint François d’Assise de Québec, on dit qu’il se distinguait par sa gentillesse, sa joie de vivre et son sens élevé de l’amitié et de la courtoisie.

Il a beaucoup travaillé pour la paix en Afrique de l’Ouest dans différents organismes. «Il a fait un travail magnifique. Il était très connu grâce à cela», a dit Hubert Mendy.

Les dons qui seront récoltés serviront au rapatriement de sa dépouille au Sénégal, précisément dans son village natal de Haere (Niomoune dans les îles Bliss).

Lien pour la campagne de financement : https://www.gofundme.com/f/accompagnons-paulin-vers-sa-dernire-demeure