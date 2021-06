Objectif doublé pour la Fondation de l’hôpital

L’événement était sous la présidence d’honneur de M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Au total, 112 golfeurs ont participé à l’événement. Cette année, à la place d’un départ simultané, deux départs croisés, un le matin et un l’après-midi, ont permis de réaliser cette activité de financement en toute sécurité pour les golfeurs afin de s’assurer de respecter les règles sanitaires en vigueur et ainsi éviter les rassemblements.

« L’objectif de départ était d’amasser 35 000 $ et il a été doublé, c’est une vraie réussite. Je suis heureux de constater que les entreprises ont répondu positivement à mon appel d’augmenter leur commandite habituelle puisqu’ils n’ont pas commandité l’événement l’an dernier, dû à son annulation », se réjouit M. Bernard Généreux, président d’honneur de l’événement.

L’encan virtuel a permis d’amasser un montant de près de 5 000 $ et le souper « boîte-apéro » pour emporter, préparé par le Comptoir Gourmand de Kamouraska, en collaboration avec de nombreux partenaires de la région, a également connu un vif succès avec 200 boîtes vendues. « J’en profite pour remercier tous les partenaires, autant ceux de la boîte-apéro que ceux pour l’encan virtuel. Les entreprises de la région se sont montrées très généreuses envers la Fondation et je les remercie chaleureusement », précise Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

« L’apport extraordinaire du président d’honneur et des nombreux commanditaires qui ont répondu à l’appel ont fait une différence dans la réussite de cet événement. C’était un tour de force de réaliser une telle activité en temps de pandémie et nous sommes heureux du succès qu’elle a connu », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

Les administrateurs et la direction de la Fondation remercient les cinq partenaires de la catégorie Diamant (5 000 $) pour leur généreuse contribution : Construction Marcel Charest et fils, Alstom, Tourbières Lambert, Thibault GM Montmagny-La Pocatière et Gestion Bernard Bélanger.