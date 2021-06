Offensive pour inciter les pères à demander de l’aide

Le CISSS de Chaudière-Appalaches lance une vidéo qui vise à faire réfléchir les pères à l’importance de demander de l’aide. « Papa ? J’ai besoin d’aide ! » présente une analogie avec une enfant qui demande spontanément de l’aide à son père pour ses devoirs, rappelant qu’il est tout à fait sain et naturel de faire une telle demande.

L’idée derrière cette publicité est de normaliser la demande d’aide pour les hommes en Chaudière-Appalaches.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la 9e Semaine Québécoise de la Paternité, qui se déroulera partout au Québec du 14 au 20 juin. On profite aussi de la fête des Pères pour porter cette réflexion.

« On sait que l’une des raisons qui peut mieux convaincre un homme d’avoir de l’aide, c’est quand il constate qu’il a un impact sur ses enfants, c’est un levier d’intervention. C’est ce qui nous a amenés à faire cette analogie », indique Édith St-Hilaire, répondante des dossiers Santé et bien-être des hommes, promotion de la santé mentale et prévention du suicide au CISSS de Chaudière-Appalaches.