Olivier Dickinson arrêtera à Kamouraska

Après un arrêt au Musée de la civilisation à Québec, le Consulat général de France à Québec et Paraloeil coorganisent une tournée du réalisateur franco-britannique et auteur de film d’inspiration sociale et écologique Oliver Dickinson dans de la région du Bas-Saint-Laurent.

Il y présentera ses documentaires et engagera les discussions avec la population et différents acteurs du milieu agricole sur les défis de l’évolution de l’alimentation.

Un arrêt est prévu au Centre d’Art de Kamouraska le jeudi 28 septembre à 19 h 30. Une projection du documentaire, Un lien qui nous élève aura lieu. Clément Clerc de La Borderie, ferme paysanne à Saint-Joseph-de-Kamouraska, et Gabriel Gagnon de la Ferme du rang 6, à Mont-Carmel prendront part à la projection. Réservation au centredartkamouraska.ca.

Source : Musée de la civilisation