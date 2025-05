On a voté à la Maison des jeunes de Saint-Pascal

Le 25 avril, les 18 jeunes de la Maison des jeunes de Saint-Pascal ont vécu une expérience de démocratie en déposant un bulletin de vote symbolique dans les urnes d’un bureau de vote très réaliste aménagé dans leurs locaux.

Ils ont ainsi exprimé le choix qu’ils auraient fait s’ils avaient eu le droit de vote à l’élection fédérale pour la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. Cette activité simulée a ouvert la porte à plusieurs discussions, et a permis de sensibiliser les jeunes au monde politique.

Résultat, les jeunes ne sont pas très différents des adultes. Leur vote a confirmé Bernard Généreux, du Parti conservateur à son poste avec 33,4 % des voix, et le libéral Rémi Massé suit derrière à 27,8 %. Comme dans la « vraie vie », Diane Sénécal pour le Bloc québécois est troisième à 22,2 %. Le NPD et le Parti Rhinocéros ont reçu chacun 5,6 % des votes, et le Parti populaire aucun.